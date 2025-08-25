GRABADO el 25-08-2025

¿Qué autoridades renunciarían a sus cargos para postular el 2026? shorts

Martín Vizcarra en un penal común shorts.

¿Qué autoridades renunciarían a sus cargos para postular el 2026? shorts.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO LUNES 25 DE AGOSTO DEL 2025.

Tras 6 años de pausa: Vuelve el concurso nacional del pisco.

Ministro de Defensa y jefe de la FAP viajan a Europa para ver compra de aviones de combate.

Gino Rios: JNJ inicia proceso de vacancia contra presidente de la institución.

Kenji Fujimori descarta candidatura en 2026: No me verán en ningún mitin:.

Se frustra atentado con explosivo en casa de periodista: perrita habría apagado mecha a mordiscos.

Arequipa: Desalojo termina en enfrentamiento e incendio.

Chorrillos: autoridades alertan a bañistas no ingresar al mar por fuertes oleajes.

Precio de pescados y mariscos aumenta por oleajes anómalos.

Alejandro Salas sobre Vizcarra en Ancón II: Esperamos la visita del comisionado de la DD. HH..

Aliaga, Acuña y Oscorima estarían evaluando renunciar a sus cargos para elecciones 2026.

Exigen cupo de 18 mil soles a directora de colegio en SJL: Padres piden más seguridad para alumnos.

Cusco: Policía desarticula a presuntos integrantes de Los Pulpos del Sur.

Además hoy día 25 de Agosto en el calendario del Perú.

