GRABADO el 25-08-2025

Exigen cupo de 18 mil soles a directora de colegio en SJL: Padres piden más seguridad para alumnos

Padres de familia del colegio "Rayitos de Sol" en el distrito de San Juan de Lurigancho, alzaron su voz de protesta exigiendo mayor seguridad para sus hijos, ante las extorsiones y amenazas que viene sufriendo dicho centro educativo.



En declaraciones para 24 Horas Mediodía, los padres señalaron que delincuentes vienen extorsionando a la directora del colegio, a quien le exigen el pago de 18 mil soles para no atentar contra el colegio ni la integridad de los estudiantes.



"Le están pidiendo a la directora 18 mil soles para empezar y 2 mil soles mensual. Si la directora no paga ese dinero, no solamente van a atacar al colegio, también a nuestros niños. Nuestros niños no tienen la culpa de que los extorsionadores quieran tanto dinero", señaló una madre.



DENUNCIA



Asimismo, los padres interpusieron la denuncia correspondiente en la comisaría de 10 de Octubre y señalaron los acuerdos a los que llegaron con las autoridades policiales frente a esta situación.



"Vamos a hacer un documento para poner acá un resguardo policial, al menos en el horario en el que los niños estudian. Nosotros lo que pedimos es a la presidenta y al alcalde para que nos puedan apoyar con más seguridad", sostuvo otra madre de familia.





Ingresa a http://ptv.pe/451727 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 25/08/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

