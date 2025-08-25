GRABADO el 25-08-2025

Ministro de Defensa y jefe de la FAP viajan a Europa para ver compra de aviones de combate

El gobierno peruano autorizó el viaje del ministro de Defensa, Walter Astudillo, y del comandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Carlos Chávez Cateriano, a Francia y Suecia entre el 27 y 28 de agosto para sostener reuniones de alto nivel en el marco del proceso de adquisición de 24 aeronaves de combate. La inversión proyectada asciende a US 3,500 millones, destinados a modernizar la flota aérea militar.

Durante la visita, se analizarán las propuestas de la empresa sueca SAAB, que ofrece el modelo Gripen E, y de la francesa Dassault, que ha presentado el Rafale 4. Este viaje se suma a la misión oficial realizada en mayo en Washington, donde las autoridades peruanas evaluaron la propuesta estadounidense del F-16 Block 70 de la compañía Lockheed Martin.

El proceso de selección aún no está definido y dependerá de factores como plazos de entrega, costos y el alcance del programa offset, que busca asegurar transferencia tecnológica al Perú. Según informes técnicos del Comando de Operaciones de la FAP, los tres modelos evaluados F-16 Block 70, Rafale 4 y Gripen E cumplen con los estándares para la renovación de la flota aérea nacional.

NEGOCIACIONES

Las reuniones en París y Estocolmo se realizarán directamente con los ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores de ambos países, lo que confirma que la negociación se desarrolla de gobierno a gobierno. Concluidas estas entrevistas, el Ejecutivo estará en condiciones de definir cuál será la aeronave seleccionada y proceder con la compra.

