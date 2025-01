Como un mal sueño que no quiere irse, las alarmas se encienden por tres casos de Covid-19 en el personal médico del hospital María Auxiliadora de San Juan de Miraflores, un hecho que ha merecido que el Ministerio de Salud exija en este, y otros hospitales, se extreme las medidas de higiene adoptadas durante la pandemia por el coronavirus.



Como medida de prevención, al personal médico se le exige el uso de respirador quirúrgico N95, así como cubreboca de triple pliegue y mantener el distanciamiento que habíamos adaptado durante la terrible época de la propagación del virus conocido como Sars Cov 2.



¿Debemos preocuparnos por este hecho



Mediante un comunicado el Ministerio de Salud ha informado que los tres casos se encuentran bajo monitoreo y que los pacientes están con buen estado de salud.



Sobre este tema, consultamos al especialista en Salud Pública, el Doctor Omar Neyra y según el experto indicó: “Me sorprende y preocupa muchísimo un comunicado de una institución sanitaria como el hospital porque allí hay patógenos mucho más severos que Sars Cov 2 todo el tiempo, Hepatitis, VIH, tuberculosis, entonces las medidas de bioseguridad en los hospitales son permanentes”.



“Los ciudadanos en general no deberíamos tener mayor preocupación, algunos vulnerables con algunas patologías pero hay otras enfermedades tienen mayor afectación a la salud (…) así que en general esta noticia no debería alertar de ningún modo a la población peruana”, indico el doctor Neyra.



“Sin embargo, esto no es excusa para descuidarnos de las medidas adoptadas post pandemia, como el lavado de manos y el uso de mascarilla de presentar un cuadro de infección respiratoria”, aseveró el experto de Salud Pública.





