ACTUALIZACIÓN



4:45 p.m.



“Inició las grandes reformas económicas que nos permitió crecer muchos años y finalmente, tras un conflicto que nunca debió existir con el Ecuador, se acordó la paz en 1998. De manera que, en un juicio desapasionado y con los años, debemos rendirle homenaje al presidente Fujimori por todo lo que hizo y saber olvidar lo que hubiéramos querido que no sucediera”, indicó a la prensa el extitular del Ministerio de Relaciones Exteriores Javier González-Olaechea.



4:31 p.m.



El comediante Pablo Villanueva, conocido como 'Melcochita', también acudió al Ministerio de Cultura.



3:00 p.m.



Han llegado ciudadanos de diferentes partes del Perú para darle el último adiós al exjefe de Estado.



2:44 p.m.



Empiezan a ingresar grupos de 15. Hoy las puertas de la sala Nazca del Ministerio de Cultura permanecerán abiertas hasta las 10 de la noche.



10



11



13



2:33 p.m.



Parlamentarios que hasta el momento han asistido al velorio, además de los miembros de la Mesa Directiva, según el Congreso.



Wilson Soto (AP), Rosselli Amuruz (Avanza País), José Williams (Avanza País), Roberto Chiabra (APP), María Acuña (APP), Jorge Montoya (HyD), Javier Padilla Romero (HyD), Auristela Obando (FP), Cheryl Trigozo (RP), Maricarmen Alva (No A), Kira Alcarraz (PP), Juan Carlos Lizarzaburu (APP) y Patricia Chirinos (Avanza País), Arturo Alegría (FP), Martha Moyano (FP), Héctor Ventura (FP), Eduardo Castillo (FP), Tania Ramírez (FP), Alejandro Aguinaga (FP), Víctor Flores (FP), Nilza Chacón (FP), Rosangella Barbarán (FP), entre otros parlamentarios.



7



14



1:02 p.m.



Simpatizantes empiezan a ingresar en grupos de 10.



8



9



12



12:50



También se ha contado con la presencia de los ministros de las carteras de Cultura, Interior y Educación.



12:43



Algunos de los congresistas que se han hecho presentes en el velatorio: Jorge Montoya, Norma Yarrow, Rosangella Barbarán, Alejandro Cavero, Wilson Soto y Alejandro Aguinaga.



5



6



12:33



La mandataria se despide y se va junto al jefe del Gabinete Ministerial.



12:15



Dina Boluarte llega al Ministerio de Cultura, les da el pésame a los hermanos Fujimori y el último adiós al expresidente.



3



12:09



El congresista Fernando Rospigliosi les da el pésame a los hermanos Fujimori.



12:02



Autoridades del Ejecutivo y del Congreso dan pésame a Keiko y Kenji Fujimori.



2



11:45 a.m.



Ingresa el féretro del Alberto Fujimori al Ministerio de Cultura.



1



11:37 a.m.



Llega el premier Gustavo Adrianzén.



11:24 a.m.



Simpatizantes y congresistas de Fuerza Popular como Patricia Juárez ya se encuentran en las instalaciones del Mincul.



11:20 a.m.



Inició el traslado de los restos del expresidente desde la casa de su hija Keiko Fujimori al Ministerio de Cultura.



11:18 a.m.



Keiko Fujimori y Kenji Fujimori lucieron muy afectados tras despedirse del féretro de su padre.



NOTA ORIGINAL



El expresidente de la República, Alberto Fujimori, será velado hoy, jueves 12 de septiembre, en las instalaciones del Museo de la Nación.



Dicho funeral se desarrollará hasta el sábado 13 de septiembre por la mañana, día en el que sus restos serán trasladados al cementerio Campo Fe de Huachipa.

