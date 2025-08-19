GRABADO el 19-08-2025

Andina en Regiones: descartan reapertura de Real Plaza tras tragedia ocurrida en febrero

La Libertad: descartan reapertura de Real Plaza tras tragedia ocurrida en febrero.



Cusco: clausuran escaleras eléctrica de Real Plaza luego de accidente.



Iquitos: reinician trabajos para construcción de puente Rioja.



Arequipa: carretera de Mirador de Cruz de Cóndor es habilitada parcialmente.











Bicentenario de El Peruano: Pdte. Consejo de Ministros Eduardo Arana inaugura Ciclo de Conferencias.

Andina en Regiones: detienen a sujeto por un presunto ejercicio ilegal de la medicina.

TC ha señalado que la institución de la presidencia debe ser protegida.

Virú: así era la casa de un personaje de élite 100 años a.C..

El Peruano: 200 años preservando la memoria, narrando nuestra historia - exposición fotográfica.

Normas Legales: aprueban plan para reforzar control migratorio a nivel nacional.

Trujillo: balance tras explosión con dinamita en Av. Perú, a 4 días del hecho.

Elecciones en Bolivia y el nuevo avance de la derecha política.

Bolivia: Rodrigo Paz da la sorpresa y va a segunda vuelta.

¡Perú es campeón mundial del juego Pokémon Unite! .

Andina en Regiones: policía rescata a un hombre perdido en cerro Campana.

Las 5 del día: Nueva Ley de Nacionalidad exige arraigo y solvencia económica.

Normas Legales: aprueban TUPA del Poder Judicial.

Además hoy día 20 de Agosto en el calendario del Perú.

