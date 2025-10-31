GRABADO el 31-10-2025

Transportistas formales si o si acatarán paro este 4 de noviembre

Miguel Palomino: "Nosotros ya no confiamos en José Jerí".

Gremios del transporte acusan falta de respuesta del Gobierno ante la ola criminal.

Panamericana Sur registra acumulación de basura tras suspensión de cobro de peajes.

Peperas dopan a dos hombres y roban sus pertenencias en Cercado de Lima.

INEI censa acompañado del Ejército en Pataz .

Vladimiro Montesinos: ¿Por qué delitos está condenado y por qué no saldrá de prisión el 2026?.

Precandidatos con investigaciones buscan llegar al Congreso bicameral en 2026.

Mas de mil mercado de Lima Metropolitana no abrirán este 6 de noviembre como protesta .

¡De no creer! Fiscal libera a detenidos y rompe acta policial .

Gobierno evalúa interceptar llamadas de presos para frenar extorsiones desde cárceles .

San Juan de Lurigancho: cae cabecilla de Los Chuckys de la 52 con arma y explosivos.

Más de 20 fiscales en todo el país son amenazados y extorsionados .

Además hoy día 01 de Noviembre en el calendario del Perú.

