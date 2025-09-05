GRABADO el 05-09-2025

César Acuña exige estado de sitio en Trujillo tras atentado con explosivos en Las Quintanas

Una fuerte explosión alteró la tranquilidad de la urbanización Las Quintanas, en Trujillo, la noche del jueves 4 de septiembre. El estallido se registró alrededor de las 10:45 p. m., cuando desconocidos detonaron un artefacto explosivo en la fachada de un inmueble de cuatro pisos ubicado en la calle Lizarzaburu, frente al parque Perpetuo Socorro. El ataque dejó cuantiosos daños materiales en viviendas y vehículos, además de generar alarma entre los vecinos.



Ante este hecho, el Gobierno Regional de La Libertad, liderado por César Acuña, emitió un pronunciamiento exigiendo medidas urgentes frente a lo que calificó como un acto terrorista.



LAS DEMANDAS DE ACUÑA



En su pronunciamiento, el rostro de Alianza para el Progreso pidió a todos los poderes del Estado que consideren este tipo de atentados como actos de terrorismo, advirtiendo que la delincuencia organizada no puede atentar contra la vida de los ciudadanos sin una respuesta firme. Asimismo, exigió al Poder Judicial y al Ministerio Público que se apliquen las sanciones más drásticas contra los responsables, recordando que la nueva ley de terrorismo urbano recientemente aprobada dispone la cadena perpetua como pena máxima.



Del mismo modo, solicitó que, frente a la magnitud de los hechos y pese a la inversión logística en seguridad realizada por el Gobierno Regional en la Policía Nacional, se declare el Estado de Sitio en Trujillo, acompañado de un toque de queda. Finalmente, Acuña Peralta instó a que el control de la provincia pase a las Fuerzas Armadas, con el fin de garantizar la seguridad de la población y devolver la tranquilidad a la ciudadanía.

Desde 24 Horas

2025 EN 24 HORAS EDICIÓN CENTRAL EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO VIERNES 5 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Romy RChang: Fiscalía presentó a última hora prolongación de prisión preventiva contra Betssy Chávez.

Diego Bazán sobre hackeo a la Dirin: "Detrás están organizaciones que buscan vulnerar a la PNP".

Juan Velit: exjefe de inteligencia no descarta participación de policias en hackeo a la Dirin.

Ricardo Valdés: Atentado en Trujillo estaría vinculado a rencillas por minería ilegal.

Gobierno aprueba reglamento de reforma de pensiones: estos son los principales cambios.

Comandante general de la PNP niega hackeo a base de datos de la Dirin.

Hackers peruanos filtran datos confidenciales de la Dirección de Inteligencia de la PNP.

Comerciantes trabajan con miedo tras ataque a balazos a mercado en SJM.

Puente temporal en Panamericana Norte lleva más de seis años sin ser reemplazado.

Vándalos en Manada golpean, acuchillan y balean a hombre en VES.

Ley de amnistía: Corte IDH hace un llamado a los jueces peruanos abstenerse aplicar la norma.

Daniel Urresti busca acogerse a la ley de amnistía para anular su condena de 12 años.

César Acuña exige estado de sitio en Trujillo tras atentado con explosivos en Las Quintanas.

Roberto Sánchez solicita contratar a Betssy Chávez como asesora personal en el Congreso.

Además hoy día 06 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.