Policía identifica a cuarto implicado en atentado con explosivos en Trujillo

Luego de dos días del ataque con explosivos a una vivienda en la urbanización Las Quintanas, en Trujillo, la Policía Nacional del Perú brindó nueva información sobre el caso. El atentado, ocurrido frente al parque Perpetuo Socorro, afectó a unas 30 viviendas y mantiene en alerta a los vecinos de la zona.



El jefe de la DIVINCRI, coronel Johnny Huamán, informó que, además de los tres detenidos, existe un cuarto implicado que habría trasladado a los autores materiales del atentado en un vehículo a cambio de dinero. El sospechoso ya fue plenamente identificado junto a la unidad que usaba, pero se encuentra prófugo tras conocer que era investigado.



Los tres sujetos capturados cumplen una ampliación de detención por siete días mientras avanzan las diligencias. Entre ellos figura el ciudadano venezolano Heber Emilio Quintero Monasterio, alias Chamo, quien confesó haber participado en el ataque y señaló que fue reclutado por un presunto extorsionador conocido como Pelado.



ANALIZAN CÁMARAS



Las autoridades destacaron que las cámaras de videovigilancia fueron claves para ubicar y detener a los presuntos responsables. La policía continúa con los operativos para dar con el paradero del cuarto implicado y desarticular a la red criminal detrás de este atentado.





