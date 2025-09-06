GRABADO el 06-09-2025

Implementación de cámaras en buses empezará en diciembre

En medio de la creciente ola de extorsiones y asaltos que sufren a diario transportistas y pasajeros, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) confirmó que el concurso público para instalar cámaras de seguridad en los buses fue declarado nulo. Según informó la entidad, el proceso, heredado de la gestión anterior, acumuló más de 500 observaciones de los postores y presentaba deficiencias técnicas que hacían inviable su ejecución.



Iván Rodríguez, vocero de la ATU, explicó que las especificaciones de los equipos no cumplían con lo necesario para operar en buses en movimiento. Se detectó que las cámaras no tenían estabilización de imagen ni protección antivandálica, lo que impedía garantizar la finalidad del proceso, señaló. Ante ello, la nueva gestión decidió recurrir a una contratación directa, medida que ha levantado dudas en algunos sectores.



Desde el gremio de transporte, Martín Ojeda, director de la CIT, cuestionó la demora en el cumplimiento de la promesa hecha el año pasado, cuando la crisis de extorsiones se agudizó. Se anunció la instalación de cámaras en setiembre y octubre, pero hasta ahora no pasa nada. En la cancha seguimos enfrentando esta situación de crisis y necesitamos acciones concretas, declaró.



DECRETO DE URGENCIA



La ATU adelantó que, en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se prepara un decreto de urgencia para acelerar la contratación. El objetivo es equipar 8,000 buses, iniciando en diciembre con una primera etapa de 500 unidades. El presupuesto asciende a 112 millones de soles y será monitoreado por la Contraloría. La meta es que las cámaras no solo registren delitos, sino que activen de inmediato la respuesta de la Policía y serenazgo para devolver seguridad a las calles.





