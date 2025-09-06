GRABADO el 06-09-2025

SJL: cámaras de seguridad registran ataque con explosivo en colegio

Un amago de incendio generado por la detonación de un artefacto explosivo dentro de un colegio en la urbanización Las Flores, en San Juan de Lurigancho, causó pánico entre vecinos y alumnos. El estruendo obligó a varios residentes a salir de sus viviendas ante el temor de que ocurriera una tragedia mayor.



Las cámaras de seguridad registraron el momento en que dos jóvenes, aparentemente menores de edad y con el uniforme del propio colegio, lanzaron un artefacto incendiario al interior de la institución educativa para luego huir con rumbo desconocido.



Los vecinos de la zona señalaron que los atacantes serían estudiantes del mismo plantel, lo que ha generado aún más preocupación en la comunidad. Eran dos chicos con uniforme, tiraron la bombarda y todos nos asustamos, comentó una moradora de la zona.



CONTROLARON EMERGENCIA



Afortunadamente, el fuego fue controlado rápidamente por los bomberos y no se reportaron heridos ni daños graves a causa del siniestro. Sin embargo, los padres de familia exigieron mayor seguridad en la zona y medidas inmediatas para identificar y sancionar a los responsables.





