Huracán MELISSA impacta CUBA: fuertes lluvias, vientos y evacuaciones masivas RPPMUNDO
El huracán Melissa continúa su paso devastador por el Caribe. Tras dejar graves daños en Jamaica, ahora impacta con fuerza el oriente de Cuba como un huracán de categoría 3, provocando intensas lluvias, fuertes vientos y marejadas ciclónicas. Más de 700 mil personas han sido evacuadas mientras las autoridades advierten sobre una noche muy difícil.
Imágenes: EFE
Guion: Carlos Rodríguez
Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.
¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/RPPNoticias
Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio
Noticias 24/7 en: https://rpp.pe
¡Regístrate en el club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com
Síguenos en redes sociales:
Facebook / rppnoticias
Instagram / rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok / rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias
Desde RPP Noticias
ENVIVO FABIÁN BUSTOS SE ARREPIENTE DE SU SALIDA DE UNIVERSITARIO 3ENCANCHA.
ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 29/10/2025 FCCRPP.
Selección peruana: ¿Nuevos rostros y regresos para los amistosos? SEGMENTO TocoYMeVoy.
EN VIVO VAMOS AL VAR VamosAlVar 29/10/2025.
EN VIVO PRUEBA DE FUEGO PDFRPP 29/10/2025.
ENVIVO LAS NOTICIAS 29/10/2025 NOTICIASRPP.
EN VIVOLAS COSAS COMO SON 29/10/2025 LASCOSASRPP.
ENVIVO CONEXIÓN 29/10/25 CONEXIONRPP.
EN VIVO ECONOMIA PARA TODOS 29/10/25 ECONOMIAXTODOS.
Huracán MELISSA impacta CUBA: fuertes lluvias, vientos y evacuaciones masivas RPPMUNDO.
Taxista se lanzó sobre su vehículo para evitar robo en Ate ROTATIVARPP DESPACHO.
ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 29/10/2025 ROTATIVARPP.
Río Nanay sufre por la minería ilegal: informan restricciones de acceso a ríos ROTATIVARPP ENTREV..
ENVIVO LA 'U' ES TRICAMPEÓN: ¿LLEGÓ LA HORA DE EMIGRAR? TOCOYMEVOY.
Rafael López Aliaga presenta su precandidatura presidencial para 2026 ROTATIVARPP DESPACHO.
Además hoy día 29 de Octubre en el calendario del Perú.
RPP Noticias
Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.