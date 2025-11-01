GRABADO el 01-11-2025

Partido Morado: tres listas competirán en sus internas ADNRPP ENTREVISTA

Ronnie Jurado, precandidato a la primera vicepresidencia por el Partido Morado, analizó la situación actual de su partido de cara a las elecciones internas del 30 de noviembre. Señaló que la falta de consenso ha generado la formación de tres listas distintas que competirán.



ADNRPP



Consolida tus deudas con tasas DESDE 1.5 mensual con RTC. Pide tu préstamo con garantía hipotecaria y págalo hasta en 10 años ¡Consigue hasta 600 mil soles! Solicita financiamiento seguro y progresa con los mejores https://bit.ly/4nAngD1



Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.



Partido Morado: tres listas competirán en sus internas ADNRPP ENTREVISTA



¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP! / RPPNoticias

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe



Nuestro canal de fútbol y otros deportes RPPDeportes



Síguenos en redes sociales:

Facebook / rppnoticias

Instagram / rppnoticias

WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...

X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias

TikTok / rppnoticias

Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO ESPACIO VITAL 1/11/25 VITALRPP.

Partido Morado: tres listas competirán en sus internas ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO SENCILLO AL BOLSILLO 1/11/25 SENCILLOYALBOLSILLO.

Propuestas para cambiar y fortalecer el Programa de Alimentación Escolar ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO DIÁLOGO DE FE DIALOGOFERPP 1/11/2025.

ENVIVO ENFOQUE DE LOS SÁBADOS ENFOQUERPP 1/11/2025.

¡Cuida tus ahorros! ¿Qué malos hábitos financieros debes evitar? ROTATIVARPP SEGMENTO.

Envían avión presidencial con ayuda y repatriará a connacionales por huracán Melissa ROTATIVARPP.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 1/11/2025 ADNRPP.

Día de Todos los Santos: acciones para prevenir el dengue en cementerios ROTATIVARPP ENTREVISTA.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 1/11/2025 ROTATIVARPP.

¿Alianza Lima se apresuró en la renovación de Gorosito? SHORTRPP.

"NOCHE DE BRUJAS" ALIANZA LIMA vuelve a TROPEZAR en Matute y SIEMBRA DUDAS VAMOSALVAR.

Pedro García: "Alianza Lima no merecía ni empatar ante Melgar" SHORTRPP.

EN VIVOSe calientan los playoffs: Alianza empata con Melgar y Cristal define su suerteVamosAlVar.

Además hoy día 01 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS RPP Noticias

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.