GRABADO el 01-11-2025

A medida que se acercan las Elecciones Generales 2026, el escenario político peruano muestra el regreso de persistentes candidatos, una ciudadanía cada vez más desconfiada y partidos fragmentados, según coincidieron especialistas consultados por RPP. En Enfoque de los Sábados, conversamos con Gabriela Navarro, politóloga de la UNMSM Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi el abogado José Manuel Villalobos y Carlos Fernández, doctor en Ciencia Política y Sociología, quienes analizaron este panorama electoral.



