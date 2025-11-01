GRABADO el 01-11-2025

ANÁLISIS Elecciones Generales 2026: ¿cuál es el panorama actual?ENFOQUERPP ENTREVISTA

A medida que se acercan las Elecciones Generales 2026, el escenario político peruano muestra el regreso de persistentes candidatos, una ciudadanía cada vez más desconfiada y partidos fragmentados, según coincidieron especialistas consultados por RPP. En Enfoque de los Sábados, conversamos con Gabriela Navarro, politóloga de la UNMSM Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi el abogado José Manuel Villalobos y Carlos Fernández, doctor en Ciencia Política y Sociología, quienes analizaron este panorama electoral.

ENFOQUERPP
Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.

ANÁLISIS Elecciones Generales 2026: ¿cuál es el panorama actual?ENFOQUERPP ENTREVISTA

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP! / RPPNoticias
Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio
Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

Nuestro canal de fútbol y otros deportes RPPDeportes

Síguenos en redes sociales:
Facebook / rppnoticias
Instagram / rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok / rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

Impresiones sobre el panorama electoral ADNRPP ENTREVISTA.

ANÁLISIS Elecciones Generales 2026: ¿cuál es el panorama actual?ENFOQUERPP ENTREVISTA.

ENVIVO ESPACIO VITAL 1/11/25 VITALRPP.

Se inicia la última procesión del Señor de los Milagros en 2025 RPPDESPACHO DESPACHO.

Partido Morado: tres listas competirán en sus internas ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO SENCILLO AL BOLSILLO 1/11/25 SENCILLOYALBOLSILLO.

Propuestas para cambiar y fortalecer el Programa de Alimentación Escolar ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO DIÁLOGO DE FE DIALOGOFERPP 1/11/2025.

ENVIVO ENFOQUE DE LOS SÁBADOS ENFOQUERPP 1/11/2025.

¡Cuida tus ahorros! ¿Qué malos hábitos financieros debes evitar? ROTATIVARPP SEGMENTO.

Envían avión presidencial con ayuda y repatriará a connacionales por huracán Melissa ROTATIVARPP.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 1/11/2025 ADNRPP.

Día de Todos los Santos: acciones para prevenir el dengue en cementerios ROTATIVARPP ENTREVISTA.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 1/11/2025 ROTATIVARPP.

¿Alianza Lima se apresuró en la renovación de Gorosito? SHORTRPP.

Además hoy día 02 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

Impresiones sobre el panorama electoral ADNRPP ENTREVISTA

video

ANÁLISIS Elecciones Generales 2026: ¿cuál es el panorama actual?ENFOQUERPP ENTREVISTA

video

ENVIVO ESPACIO VITAL 1/11/25 VITALRPP

video

Se inicia la última procesión del Señor de los Milagros en 2025 RPPDESPACHO DESPACHO

video

Partido Morado: tres listas competirán en sus internas ADNRPP ENTREVISTA

video

ENVIVO SENCILLO AL BOLSILLO 1/11/25 SENCILLOYALBOLSILLO

video

Propuestas para cambiar y fortalecer el Programa de Alimentación Escolar ADNRPP ENTREVISTA

video

ENVIVO DIÁLOGO DE FE DIALOGOFERPP 1/11/2025

video

ENVIVO ENFOQUE DE LOS SÁBADOS ENFOQUERPP 1/11/2025

video

¡Cuida tus ahorros! ¿Qué malos hábitos financieros debes evitar? ROTATIVARPP SEGMENTO

video

Envían avión presidencial con ayuda y repatriará a connacionales por huracán Melissa ROTATIVARPP

video

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 1/11/2025 ADNRPP

video

Día de Todos los Santos: acciones para prevenir el dengue en cementerios ROTATIVARPP ENTREVISTA

video

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 1/11/2025 ROTATIVARPP

video

¿Alianza Lima se apresuró en la renovación de Gorosito? SHORTRPP

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Festival Gastronómico Festisabores Arequipa

Festival Gastronómico Festisabores Arequipa

Fallecimiento del escritor Abraham Valdelomar

Fallecimiento del escritor Abraham Valdelomar

Día de los Fieles Difuntos o Día de Muertos

Día de los Fieles Difuntos o Día de Muertos

Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas

Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 02 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo