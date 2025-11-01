GRABADO el 01-11-2025

Día de Todos los Santos: acciones para prevenir el dengue en cementerios ROTATIVARPP ENTREVISTA

¡Atención! Autoridades de salud advierten sobre el riesgo de dejar depósitos con agua en los cementerios, ya que pueden convertirse en focos de reproducción del zancudo transmisor del dengue. Erika Pereda, coordinadora de la estrategia sanitaria de metaxénicas y zoonosis, recomendó evitar el uso de floreros con agua, optando por flores artificiales o arena húmeda como alternativas más seguras.



