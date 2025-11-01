GRABADO el 01-11-2025

Propuestas para cambiar y fortalecer el Programa de Alimentación Escolar ADNRPP ENTREVISTA

El Programa de Alimentación Escolar ha pasado por etapas marcadas por controversias, casos de corrupción e intoxicaciones. Ahora, bajo el gobierno de transición, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, busca marcar un punto de quiebre y, junto a la nutricionista y nueva directora del programa, Saby Mauricio, presenta las principales propuestas de mejora.

Además hoy día 01 de Noviembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de Todos los Santos

Día de Todos los Santos

Festicuy Cholo en el distrito de Matucana

Festicuy Cholo en el distrito de Matucana

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Día Mundial del Veganismo

Día Mundial del Veganismo

Muerte de la soprano Yma Súmac

Muerte de la soprano Yma Súmac

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

Feria Gastronómica Perú Mucho Gusto

