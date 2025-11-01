Propuestas para cambiar y fortalecer el Programa de Alimentación Escolar ADNRPP ENTREVISTA
El Programa de Alimentación Escolar ha pasado por etapas marcadas por controversias, casos de corrupción e intoxicaciones. Ahora, bajo el gobierno de transición, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, busca marcar un punto de quiebre y, junto a la nutricionista y nueva directora del programa, Saby Mauricio, presenta las principales propuestas de mejora.
ADNRPP
Consolida tus deudas con tasas DESDE 1.5 mensual con RTC. Pide tu préstamo con garantía hipotecaria y págalo hasta en 10 años ¡Consigue hasta 600 mil soles! Solicita financiamiento seguro y progresa con los mejores https://bit.ly/4nAngD1
Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.
¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP! / RPPNoticias
Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio
Noticias 24/7 en: https://rpp.pe
Nuestro canal de fútbol y otros deportes RPPDeportes
Síguenos en redes sociales:
Facebook / rppnoticias
Instagram / rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok / rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias
Desde RPP Noticias
ENVIVO ESPACIO VITAL 1/11/25 VITALRPP.
Partido Morado: tres listas competirán en sus internas ADNRPP ENTREVISTA.
ENVIVO SENCILLO AL BOLSILLO 1/11/25 SENCILLOYALBOLSILLO.
Propuestas para cambiar y fortalecer el Programa de Alimentación Escolar ADNRPP ENTREVISTA.
ENVIVO DIÁLOGO DE FE DIALOGOFERPP 1/11/2025.
ENVIVO ENFOQUE DE LOS SÁBADOS ENFOQUERPP 1/11/2025.
¡Cuida tus ahorros! ¿Qué malos hábitos financieros debes evitar? ROTATIVARPP SEGMENTO.
Envían avión presidencial con ayuda y repatriará a connacionales por huracán Melissa ROTATIVARPP.
ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 1/11/2025 ADNRPP.
Día de Todos los Santos: acciones para prevenir el dengue en cementerios ROTATIVARPP ENTREVISTA.
ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 1/11/2025 ROTATIVARPP.
¿Alianza Lima se apresuró en la renovación de Gorosito? SHORTRPP.
"NOCHE DE BRUJAS" ALIANZA LIMA vuelve a TROPEZAR en Matute y SIEMBRA DUDAS VAMOSALVAR.
Pedro García: "Alianza Lima no merecía ni empatar ante Melgar" SHORTRPP.
EN VIVOSe calientan los playoffs: Alianza empata con Melgar y Cristal define su suerteVamosAlVar.
Además hoy día 01 de Noviembre en el calendario del Perú.
RPP Noticias
Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.