GRABADO el 01-11-2025

Envían avión presidencial con ayuda y repatriará a connacionales por huracán Melissa ROTATIVARPP

El avión presidencial despegó esta madrugada con destino a Jamaica, transportando ayuda humanitaria destinada a las personas afectadas por el devastador huracán Melissa, que dejó graves daños en varios países del Caribe. Además, facilitará la repatriación de peruanos varados.



