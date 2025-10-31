Envían avión presidencial con ayuda y repatriará a connacionales por huracán Melissa ROTATIVARPP
El avión presidencial despegó esta madrugada con destino a Jamaica, transportando ayuda humanitaria destinada a las personas afectadas por el devastador huracán Melissa, que dejó graves daños en varios países del Caribe. Además, facilitará la repatriación de peruanos varados.
Envían avión presidencial con ayuda y repatriará a connacionales por huracán Melissa
