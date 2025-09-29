CUARTO PODER Millonario presupuesto para los comisionados del Congreso shorts
CUARTO PODER Millonario presupuesto para los comisionados del Congreso shorts
El Congreso gastó más de 6 millones de soles en viáticos para comisionados, incluso por actividades en Lima o vía Zoom. Algunos congresistas designaron a familiares.
Desde América Noticias
