Nicanor Boluarte: abogados penalistas opinan sobre allanamiento a casa del hermano de la presidenta

El abogado penalista Luis Lamas Puccio se refirió al operativo Ícaro, en el que la Fiscalía allanó 14 inmuebles, entre ellos la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, ubicada en el distrito de San Borja.



En entrevista con 2025 en 24 Horas, Lamas Puccio explicó que este tipo de diligencias son un conjunto de primeras acciones planteadas en una indagación para acopiar toda la información que más adelante se puede convertir en pruebas e iniciar una investigación y eventual juicio penal.



Asimismo, cuestionó la respuesta del Ejecutivo tras el allanamiento y las críticas lanzadas contra el Ministerio Público. No se trata de vincular un tema político y justificar una decisión de gobierno partiendo de la premisa de que, porque se está investigando a la presidenta, se va a iniciar una reforma en el sistema de justicia, advirtió.



En tanto, el abogado penalista Vladimir Padilla sostuvo que el allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte está plenamente acreditado, al haberse realizado por orden judicial dentro de la investigación del caso El Dorado, referido a presuntos favores a una empresa minera en Ayacucho. En esa misma pesquisa figura también el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.



En entrevista con el programa 2025 En 24 Horas, Padilla explicó que un juez solo autoriza un allanamiento si encuentra indicios que pueden esclarecer una investigación, por lo que cuestionó las críticas del Ejecutivo a dicha medida. No puede ser que la presidenta Dina Boluarte salga a decir con mi hermano no te metas, expresó.

