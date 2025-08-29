GRABADO el 29-08-2025

Santiváñez niega vínculos con caso Ícaros y rechaza tesis fiscal: Han creado un cuento, una fábula

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, volvió a estar en el centro de la polémica luego de que la Fiscalía iniciara en marzo la investigación conocida como caso Ícaros. Según la tesis del equipo especial EFICCOP, se habría buscado favorecer al excoronel PNP Percy Tenorio a través de la adecuación de términos de referencia para ganar contratos y patrocinar a oficiales mediante la Defensoría de la Policía Nacional.



Santiváñez, abogado y exministro del Interior, rechaza de manera tajante las acusaciones. La Fiscalía ha creado un cuento, una fábula. No tengo relación alguna con el señor Nicanor Boluarte ni con Percy Tenorio. No hay llamadas, no hay vínculos. Y hasta hoy no se le ha pagado un solo sol al señor Tenorio, afirmó. El ministro cuestionó además que recién fuera notificado en agosto de disposiciones emitidas en abril, lo que según dijo vulnera su derecho de defensa.



El funcionario, de la máxima confianza de la presidenta Dina Boluarte, también respondió sobre su regreso al gabinete tras ser censurado como ministro del Interior. La censura fue una decisión política. No hay impedimento legal y mi designación ha sido respaldada incluso por gremios de transportistas, señaló.



CAMINO PARA SALIR DE LA CORTE



Entre sus principales propuestas como titular de Justicia, Santiváñez ha planteado evaluar el retiro del Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bajo el argumento de preservar la soberanía del Estado. El Perú es un país soberano en todos sus aspectos y no podemos permitir intromisiones que perturben la justicia, remarcó.



Finalmente, negó haber influido en la designación de allegados en cargos públicos, como el de Adriana Rodríguez en el IRTV. No hice ninguna recomendación, fue elegida por su perfil. Yo trabajo con gente de primer nivel y celebro que profesionales de su calidad ocupen esos espacios, concluyó.

Desde 24 Horas

2025 EN 24 HORAS EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: VIERNES 29 DE AGOSTO DEL 2025.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: VIERNES 29 DE AGOSTO DEL 2025.

Gianina Miranda sobre extorsiones a colegios: "Estamos viviendo una pandemia del terror".

Ciudadanos destinan parte de su presupuesto a seguridad ante ola de delincuencia.

Exjefe del INPE critica propuesta de penal en El Frontón: "Costaría 5 mil millones de soles".

Denuncian a funcionario del INPE por presunto acoso sexual a esposa de interno.

Callao: enfrentamiento entre policías y presuntos delincuentes deja un herido.

MTC anuncia tren LimaChosica y descarta el de López Aliaga: Trenes de 40 y 60 años serán apartados.

Huaral: desarticulan a la banda criminal Los Lobos que operaba extorsiones desde Chile.

Freddy Hinojosa asume la Oficina de Monitoreo Intergubernamental en reemplazo de Santiváñez.

Desaparece recién nacida de hospital en Trujillo: bebé habría sido sustraída por falsa enfermera.

Eficcop responde críticas tras allanamiento a Nicanor Boluarte y defiende legalidad de la medida.

Santiváñez niega vínculos con caso Ícaros y rechaza tesis fiscal: Han creado un cuento, una fábula.

Comas: atacan con explosivo casa de una familia que se negó a pagar cupo.

Ministro de Educación minimiza casos de extorsión a colegios: "Disminuyeron de 170 a menos de 50".

Además hoy día 30 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.