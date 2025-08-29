GRABADO el 29-08-2025

Comas: atacan con explosivo casa de una familia que se negó a pagar cupo

Una familia dedicada a la venta de impresoras fue víctima de un atentado la noche del jueves en la avenida El Parral, en Comas, cuando dos delincuentes a bordo de una motocicleta arrojaron un explosivo en el frontis de su vivienda.



El ataque forma parte de una serie de amenazas de extorsión que los criminales mantienen contra la emprendedora, a quien exigen el pago de 25 mil soles como cuota inicial para dejarla en paz.



De acuerdo con las imágenes de cámaras de seguridad, uno de los sujetos descendió de la moto, sacó el artefacto explosivo de su bolsillo y lo lanzó hacia la propiedad. Segundos después, el estallido dañó los vidrios de puertas y ventanas, además del vehículo estacionado en la cochera.



La familia había recibido la primera amenaza hace dos meses y, pese a no acceder a los pagos exigidos, continuaron las intimidaciones hasta llegar al atentado de este jueves por la noche.



A pesar de la gravedad del hecho, los criminales pudieron escapar sin problemas. Incluso, cámaras de seguridad registraron cómo patrulleros municipales y una unidad de la Policía pasaron por la zona antes y después de la explosión sin intervenir ni detener a los responsables.



FAMILIA TEME POR SU VIDA



El caso ya fue puesto en manos de la División de Investigación Criminal (Dirincri) de la avenida España, que asumió las diligencias para dar con los autores. Mientras tanto, la familia afectada exige garantías para su vida y seguridad frente a la creciente ola de extorsiones que azota a los pequeños y medianos empresarios en Lima Norte.

Desde 24 Horas

