GRABADO el 30-05-2025

Comerciantes protestan por alza de Sisa municipal

Comerciantes del Mercado Modelo del distrito de Laredo protestaron en los exteriores de la Municipalidad Distrital, exigiendo una solución ante el incremento en el cobro de la SISA municipal, que aseguran afecta directamente su economía.



Carlos Polo Campos, dirigente del Mercado Modelo, señaló que son más de 200 los socios afectados por esta medida. Además, denunció que el cobro no está siendo realizado directamente por la Municipalidad.



Por su parte, Flor Rodríguez, presidenta del interior del centro de abastos, indicó que el mercado cerró sus puertas como medida de protesta. Advirtió además que no descartan tomar acciones más radicales si no son atendidos por las autoridades locales.



Una de las comerciantes expresó que están dispuestos a pagar la SISA, pero consideran que el monto debería ser de un sol, ya que esa cifra está al alcance de sus posibilidades económicas.



A la problemática del cobro se suma el mal estado de la infraestructura del mercado. Los comerciantes denunciaron que los techos, columnas y conexiones eléctricas se encuentran en condiciones precarias, representando un peligro tanto para ellos como para los clientes.



Síguenos en nuestras redes sociales:



FB: https://www.facebook.com/TVCosmosPeru

X: https://twitter.com/TVCosmosPeru

TikTok: https://www.tiktok.com/tvcosmosperu

IG: https://www.instagram.com/tvcosmos.pe/



Página Web: https://tvcosmos.pe/



SEÑAL EN VIVO: https://tvcosmos.pe/envivo/



TVCosmosSomosParaTi Trujillo Noticias Perú Actualidad news noticias

Desde Cosmos Perú

Pedirán que la Feria del Libro vuelva a la Plaza Mayor.

Exbotadero no puede cerrarse por falta de saneamiento legal.

Sin casos de tos ferina, según la Gerencia Regional de Salud.

Comerciantes protestan por alza de Sisa municipal.

Capturan a sospechosos de tentativa de homicidio a venezolano.

Detienen a presuntos integrantes de los sicarios de Cuchillo.

Vicegobernadora detalla sobre viaje a Reino Unido.

Volkswagen se incendió aparentemente por un corto circuito.

Video capta a ladrón robando, pero podría salir en libertad.

Dictan tres meses de prisión preventiva para asesino de can.

Ante erosión costera: MTC promete acciones en 90 días.

Retiran ambulantes de av. Eguren para iniciar obra vial.

Camión frigorífico causó caos vehicular en óvalo La Marina.

Luminarias en mal estado eran un peligro en complejo deportivo.

Capturan a alias "Kri Kri" presunto implicado en extorsión.

Además hoy día 02 de Junio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Cosmos Perú

Todos los videos desde Cosmos Perú en Youtube.