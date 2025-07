GRABADO el 30-07-2025

Pescadores paralizaron labores ante alerta de tsunami

La magnitud del terremoto y su ubicación obligaron a una respuesta rápida ante la posibilidad de olas destructivas en múltiples países del anillo del Pacífico.



En contraste con otros países de la región, Perú confirmó la alerta de tsunami en el mar Perúano varias horas después del potente terremoto ocurrido en el extremo oriente de Rusia.



La dirección general de capitanías guardacostas del Perú, informó que se dispuso el cierre total de, al menos, 64 puertos en cinco regiones del Perú, siendo una de ellas La Libertad. En el balneario de Salaverry, por ejemplo, se registró un gran despliegue de personal de Seguridad Ciudadana, de la Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Salaverry, efectivos policiales, bombero y entre otras instituciones, las cuales llegaron hasta el muelle del lugar.



Pescadores tuvieron que retirar sus embarcaciones como medidas preventivas.



Ante la alerta de tsunami en las costas del Perú por la llegada de olas de gran tamaño en el litoral del país, se dispuso estas acciones de evacuación. En un comienzo se anunció que estas olas de 1.23 metros se iban a presenciar a las 10 y 40 de la mañana, luego el horario fue modificado.



Moradores de viviendas ubicadas frente al mar de Salaverry, no tuvieron la necesidad de evacuar hacia el cerro del mencionado distrito, como si ocurrió en otros lugares.



El sub gerente de Defensa Civil del Gobierno Regional La Libertad, Wilfredo Agustín, días también estuvo monitoreando este suceso en diferentes balnearios.



Defensa Civil también activó la alerta de tsunami en teléfonos móviles como medidas preventivas.



Finalmente, el tamaño de las olas anunciadas fue disminuyendo, sin embargo, se pide a la población seguir las recomendaciones y evitar estar cerca del mar hasta que pase el peligro.



Desde Cosmos Perú

Además hoy día 31 de Julio en el calendario del Perú.

