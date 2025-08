GRABADO el 31-07-2025

Violencia y descontrol en la calle La Mar

La calle La Mar, ubicada en la urbanización Chicago, a unas cuadras de la ex floresta, se ha transformado en una peligrosa zona roja donde la violencia y el descontrol social se manifiestan con fuerza cada fin de semana.



Vecinos denuncian que la situación es insostenible: peleas callejeras, consumo excesivo de licor y desorden público se han vuelto parte del paisaje nocturno, afectando la tranquilidad y seguridad de los residentes.



Recientes imágenes captadas por ciudadanos desde sus ventanas, muestran una violenta gresca en plena vía pública, donde sujetos se agreden con patadas y botellas, mientras al fondo se realizaba una presentación musical informal. La calle fue cerrada para la actividad, impidiendo el libre tránsito vehicular y generando caos. Los vecinos aseguran no poder dormir debido al constante bullicio y temen por su integridad cada fin de semana.



Pese a que patrulleros policiales circulan por la zona, no se adoptan acciones concretas para detener esta ola de desorden. Asimismo, los residentes cuestionan la inacción de la municipalidad provincial de Trujillo, que hasta la fecha no ha clausurado los locales inseguros ni habría tomado medidas para devolver la paz a esta parte de la ciudad. Residentes exigen intervención inmediata pues además el lugar se ha convertido en urinario. Adultos mayores y jóvenes se encuentran atemorizados por estas escenas frecuentes y esperan que las autoridades, tras las imágenes difundidas actúen, antes de que ocurra una tragedia.



Desde Cosmos Perú

