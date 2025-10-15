GRABADO el 15-10-2025

Explosión de vehículo en Ecuador deja un fallecido y dos heridos SEGMENTO PurosFactos

La noche del martes, un vehículo explotó en Guayaquil, Ecuador, dejando al menos dos heridos y una persona fallecida. Las autoridades y bomberos acudieron al lugar, mientras la Fiscalía ha iniciado una investigación para determinar las causas de la explosión, que aún se desconocen.

Sintoniza PurosFactos lunes a viernes a las 8:00 a.m. en el canal de YouTube de RPP

Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/RPPNoticias
Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio
Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

¡Regístrate en el club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com

Síguenos en redes sociales:
Facebook / rppnoticias
Instagram / rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok / rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO ENCENDIDOS 15/10/2025 ENCENDIDOSRPP.

MML denuncia presunto sabotaje a cámaras de videovigilancia de la capital RPPDESPACHO.

MILETT FIGUEROA y MARCELO TINELLI culminan GRABACIONES de 'Los Tinelli' RPPDESPACHO DESPACHO.

Paola Rosenberg, diseñadora peruana, nos cuenta cómo nació su marca de ropa shortrpp.

Ministro del Interior anuncia reforma en la Policía para remover a los malos elementos shortrpp.

Nuevo ministro del Interior evalúa estado de emergencia y toque de queda ante inseguridad ADNRPP.

¿Puede el PRESIDENTE JERÍ reducir MINISTERIOS en su gobierno de transición? SEGMENTO PurosFactos.

El Rey Felipe VI Inaugura X Congreso Internacional de la Lengua Española ENCENDIDOSRPP DESPACHO.

Proponen al presidente Jerí el retiro de Perú de la Corte IDH para aplicar pena de muerte ADNRPP.

Ministro del Interior advierte que no habrá espacio para corrupto dentro de la POLICÍA ADNRPP.

Explosión de vehículo en Ecuador deja un fallecido y dos heridos SEGMENTO PurosFactos.

ENVIVO ¡FECHA CONFIRMADA! SPORTING CRISTAL VS. UNIVERSITARIO SE JUEGA EL 23 DE OCTUBRE TOCOYMEVOY.

Alcalde de SMP pide un estado de emergencia distinto contra la delincuencia ADNRPP.

Arequipa es sede del X Congreso sobre el idioma español ADNRPP DESPACHO.

Gabinete de transición: ¿Quiénes son los ministros que causan controversia? SEGMENTO PurosFactos.

Además hoy día 15 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

ENVIVO ENCENDIDOS 15/10/2025 ENCENDIDOSRPP

video

MML denuncia presunto sabotaje a cámaras de videovigilancia de la capital RPPDESPACHO

video

MILETT FIGUEROA y MARCELO TINELLI culminan GRABACIONES de 'Los Tinelli' RPPDESPACHO DESPACHO

video

Paola Rosenberg, diseñadora peruana, nos cuenta cómo nació su marca de ropa shortrpp

video

Ministro del Interior anuncia reforma en la Policía para remover a los malos elementos shortrpp

video

Nuevo ministro del Interior evalúa estado de emergencia y toque de queda ante inseguridad ADNRPP

video

¿Puede el PRESIDENTE JERÍ reducir MINISTERIOS en su gobierno de transición? SEGMENTO PurosFactos

video

El Rey Felipe VI Inaugura X Congreso Internacional de la Lengua Española ENCENDIDOSRPP DESPACHO

video

Proponen al presidente Jerí el retiro de Perú de la Corte IDH para aplicar pena de muerte ADNRPP

video

Ministro del Interior advierte que no habrá espacio para corrupto dentro de la POLICÍA ADNRPP

video

Explosión de vehículo en Ecuador deja un fallecido y dos heridos SEGMENTO PurosFactos

video

ENVIVO ¡FECHA CONFIRMADA! SPORTING CRISTAL VS. UNIVERSITARIO SE JUEGA EL 23 DE OCTUBRE TOCOYMEVOY

video

Alcalde de SMP pide un estado de emergencia distinto contra la delincuencia ADNRPP

video

Arequipa es sede del X Congreso sobre el idioma español ADNRPP DESPACHO

video

Gabinete de transición: ¿Quiénes son los ministros que causan controversia? SEGMENTO PurosFactos

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del compositor Aurelio Collantes Rojas

Nacimiento del compositor Aurelio Collantes Rojas

Día de la Creación Política de CanchayIIo

Día de la Creación Política de CanchayIIo

Fundación de Tingo María - Huánuco

Fundación de Tingo María - Huánuco

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Día Mundial del Lavado de Manos

Día Mundial del Lavado de Manos

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 15 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.43
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo