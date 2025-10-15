GRABADO el 15-10-2025

Proponen al presidente Jerí el retiro de Perú de la Corte IDH para aplicar pena de muerte ADNRPP

El alcalde del distrito de Santa Rosa, George Robles, propuso medidas para hacer frente a la creciente inseguridad durante una reunión con el presidente José Jerí. Entre las propuestas señaló el retiro del país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al considerar que la pena de muerte podría ser una medida disuasoria efectiva.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación del distrito de Yarinacocha (Ucayali)

Día Mundial de la Alimentación

Creación del distrito de Huanchay (Huaraz)

Creación del distrito de Olleros (Huaraz)

Día Regional y Festival del Camu Camu

Día de la Educación Inclusiva

