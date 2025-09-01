GRABADO el 01-09-2025

Karla Ramírez de Panorama denuncia un plan de ataque en su contra

Karla Ramírez jefa de investigación de Panorama denuncia un plan de ataque en su contra. Ello tras el destape de una investigación que se le sigue al hoy ministro de Justicia, Juan José Santiváñez por ser el cabecilla de una organización criminal, al favorecer a una mina con resguardo policial, cuando fue ministro del Interior.





-

