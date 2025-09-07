GRABADO el 07-09-2025

Claudia Sheinbaum continúa su gira nacional del Primer Informe en Tamaulipas EnDirectoLR

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visita Tamaulipas este domingo 7 de septiembre para presentar directamente su Primer Informe de Gobierno. El evento se lleva a cabo en el Polyforum de Ciudad Victoria, donde expondrá los proyectos y programas estratégicos para el desarrollo del estado.

Además hoy día 07 de Setiembre en el calendario del Perú.

