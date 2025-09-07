GRABADO el 07-09-2025

Cronología de la creciente TENSIÓN entre EE. UU. y VENEZUELA LR

Estados Unidos y Venezuela atraviesan su momento más tenso en años, con un despliegue militar en el mar Caribe que ha elevado las alarmas en la región. La Casa Blanca justifica sus acciones como parte de una ofensiva contra el narcotráfico, mientras el gobierno de Nicolás Maduro denuncia una amenaza continental sin precedentes.



En solo tres semanas, se han registrado movimientos navales, alistamientos militares en Venezuela y un ataque estadounidense que dejó 11 muertos.



trump maduro venezuela eeuu



PROGRAMAS

LaRepública



Además hoy día 08 de Setiembre en el calendario del Perú.

