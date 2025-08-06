GRABADO el 06-08-2025

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 7/08/25

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:
Instagram / exitosape
Twitter / exitosape
Facebook / exitosanoticias
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

ExitosaNoticias exitosanoticias nicoláslúcar

Desde Exitosa Noticias

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 7/08/25.

Nicolás Lúcar critica a Gustavo Petro: "Tiene pretensión de apoderarse de territorio peruano".

Nicolás Lúcar critica a Gustavo Petro: "Tiene pretensión de apoderarse de territorio peruano".

Gobernador de Ucayali criticó las acusaciones de Petro y aseguró que estarán atentos.

Oro se afianza y dólar cede al enfriarse la economía de Estados Unidos.

"Estamos atentos a cualquier agresión que sufra nuestra Amazonía para responder inmediatamente".

Cepal proyecta que Perú solo crecería 2.9 en el 2026.

El índice global Fire Power del 2025, indica que Perú se encuentra en el puesto 49.

Fiscalía pedirá hoy prisión preventiva contra alcalde que agredió a su expareja.

Perú continúa entre los países con la mayor inseguridad alimentaria en Latinoamérica.

Breña: Celebración por aniversario de la 'U' deja calles llenas de residuos.

Coronel acusado de violación podría quedar libre este viernes.

Cercado de Lima: Restauran figura de uno de los leones ubicados en la entrada de 'La calle Capón'.

Triple asesinato en pollería de Lurín: Delincuentes dispararon frente a comensales.

Exalcalde de Santa Rosa denuncia abandono del Estado peruano: "Tenemos una hora de agua al día".

Además hoy día 07 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 7/08/25

video

Nicolás Lúcar critica a Gustavo Petro: "Tiene pretensión de apoderarse de territorio peruano"

video

Nicolás Lúcar critica a Gustavo Petro: "Tiene pretensión de apoderarse de territorio peruano"

video

Gobernador de Ucayali criticó las acusaciones de Petro y aseguró que estarán atentos

video

Oro se afianza y dólar cede al enfriarse la economía de Estados Unidos

video

"Estamos atentos a cualquier agresión que sufra nuestra Amazonía para responder inmediatamente"

video

Cepal proyecta que Perú solo crecería 2.9 en el 2026

video

El índice global Fire Power del 2025, indica que Perú se encuentra en el puesto 49

video

Fiscalía pedirá hoy prisión preventiva contra alcalde que agredió a su expareja

video

Perú continúa entre los países con la mayor inseguridad alimentaria en Latinoamérica

video

Breña: Celebración por aniversario de la 'U' deja calles llenas de residuos

video

Coronel acusado de violación podría quedar libre este viernes

video

Cercado de Lima: Restauran figura de uno de los leones ubicados en la entrada de 'La calle Capón'

video

Triple asesinato en pollería de Lurín: Delincuentes dispararon frente a comensales

video

Exalcalde de Santa Rosa denuncia abandono del Estado peruano: "Tenemos una hora de agua al día"

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Establecimiento de la Reserva Nacional de Junín

Establecimiento de la Reserva Nacional de Junín

Fundación del club Universitario de Deportes

Fundación del club Universitario de Deportes

Semana Internacional de la Lactancia Materna

Semana Internacional de la Lactancia Materna

Creación del Santuario Nacional de Huayllay

Creación del Santuario Nacional de Huayllay

Creación de la Reserva de Chacamarca

Creación de la Reserva de Chacamarca

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 07 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.56
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo