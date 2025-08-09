Peluches de 'René', 'Ballerina Capuchina' y más son los más pedidos para el próximo 'Día del Niño'
¡Desde el 'Tralalero Tralalá' hasta la rana 'René'! Una variedad de peluches desatan furor en el Centro de Lima, a casi una semana de la celebración del Día del Niño.
Noticias del Perú y actualidad, política.
Peluches de 'René', 'Ballerina Capuchina' y más son los más pedidos para el próximo 'Día del Niño'.
Además hoy día 10 de Agosto en el calendario del Perú.
