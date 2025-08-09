Teatro en el Centro regresa con nueva obra 'Dos siglos de sobremesa'
En diálogo con Exitosa, la actriz Guadalupe Farfán compartió detalles de lo que trae consigo 'Dos siglos de sobremesa', la nueva puesta en escena que marca el regreso de Teatro en el Centro.
Noticias del Perú y actualidad, política.
Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:
Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800
Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!
Corporación Universal
ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú
Desde Exitosa Noticias
Peluches de 'René', 'Ballerina Capuchina' y más son los más pedidos para el próximo 'Día del Niño'.
Inmobiliaria y Constructora Vivaldi ofrece los mejores lotes para tu próxima vivienda o negocio.
Teatro en el Centro regresa con nueva obra 'Dos siglos de sobremesa'.
Inmobiliaria Constructora Vivaldi te ofrece los mejores lotes para tu próxima vivienda o negocio.
Clímica Vásquez Lapel ofrece el paquete 'Adiós Manchas' para todos los Exitosos de Exitosa.
Salud con Lupa: Sisfoh estaba desactualizado durante pandemia y entregaba bonos incorrectos.
Clímica Vásquez Lapel ofrece el paquete 'Adiós Manchas' para todos los Exitosos de Exitosa.
El Castillo de Chancay: Son Juan Barreto nos cuenta la historia de este famoso palacio.
El Castillo de Chancay: Son Juan Barreto nos cuenta la historia de este famoso palacio.
UNIVERSITARIO VS SPORT BOYS EN VIVO 'CREMAS' Y 'ROSADOS' SE MIDEN EN EL ESTADIO MONUMENTAL.
ALIANZA LIMA VS AYACUCHO FC EN VIVO DUELO POR LA FECHA 5 DEL TORNEO CLAUSURA.
AYACUCHO FC 0-1 ALIANZA LIMA EN VIVO 'BLANQUIAZULES' LOGRARON TRIUNFAR EN LA ALTURA.
Petro insiste en desconocer Santa Rosa de Loreto: "No ha sido adjudicada al Perú".
'El Rincón del Asado' ofrece las mejores carnes con súper precios y promociones familiares.
Además hoy día 10 de Agosto en el calendario del Perú.
Exitosa Noticias
Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.