GRABADO el 29-10-2025

Rafael Zavala, director de Programas de Alta Gerencia de Escuela de Negocios de Univ. de Piura

En diálogo con EXPRESO TV el experto en liderazgo, Top Voice Influencer de Linkedin y actual director ejecutivo de los Programas de Alta Gerencia de la Escuela de Negocios PAD de la Universidad de Piura, Rafael Zavala Batlle afirma que para liderarnos y poder mejorar debemos definir un propósito de vida, asumir buenos hábitos y autoconocernos mediante un proceso diario de examen de conciencia.

En el programa DIALOGUEMOS con Guisella Vargas Ochoa, el también autor del libro Lidera tu Vida explica que cada uno debe ser responsable de buscar la forma de mejorar su calidad de vida y sus relaciones interpersonales para contribuir al bienestar propio y común. Recalca que es importante que los padres de familia y jefes empresariales cuiden el bienestar y la salud mental de sus familias y equipos, respectivamente.



Conducción y Producción: Guisella Vargas Ochoa

Cámara: Fanni López

Coordinación: Geraldo Capillo

Dirección General: Antonio Ramírez Pando

LIMA- PERÚ

Octubre 2025

Desde Diario Expreso

PJ ORDENA A RUTAS DE LIMA SUSPENDER PEAJES DE VILLA Y PUNTA NEGRA INVITADO: WILBER MEDINA.

LA MENTIRA DE LOS CAVIARES DE LAS "LEYES PROCRIMEN" INVITADO: HUMBERTO ABANTO.

¡PIE DE MONTE ! La nueva cafetería en Ica .

Rafael Zavala, director de Programas de Alta Gerencia de Escuela de Negocios de Univ. de Piura.

VIZCARRA INSCRIBE CANDIDATURA A VICEPRESIDENCIA PESE A INHABILITACIONES INVITADO: LUIS CAYA.

Xbox, consola portátil.

¡ Visitiamos Café Tostado en Barranco !.

Jorge Montoya apoya proyecto de ley que penaliza uso de pirotécnicos y bombas molotov en protestas.

Fernando Rospigliosi apoya ley que sanciona uso de pirotécnicos y bombas molotov en marchas.

BERMEJO PURGARÁ CONDENA EN ANCÓN 1 POR AFILIACIÓN A SENDERO LUMINOSO INVITADO: GASTÓN RODRÍGUEZ.

¡ ASESOR LE CORTA LAS UÑAS A CONGRESISTA !.

Jorge Montoya sostiene que el juicio contra Guillermo Bermejo, sentenciado por terrorismo, es justo.

Fernando Rospigliosi condena a Lucinda Vázquez por imágenes donde su asesor le corta las uñas.

Congresista Roberto Sánchez defiende a Guillermo Bermejo, sentenciado por terrorismo.

15 AÑOS DE CÁRCEL PARA BERMEJO POR T3RROR1STA Y PROPUESTAS DE BUTTERS INVITADO: PHILLIP BUTTERS.

Además hoy día 31 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Expreso

Todos los videos desde Diario Expreso en Youtube.