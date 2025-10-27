¡ ASESOR LE CORTA LAS UÑAS A CONGRESISTA !
Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, condena a Lucinda Vázquez por imágenes donde su asesor le corta las uñas.
Xbox, consola portátil.
¡ Visitiamos Café Tostado en Barranco !.
Jorge Montoya apoya proyecto de ley que penaliza uso de pirotécnicos y bombas molotov en protestas.
Fernando Rospigliosi apoya ley que sanciona uso de pirotécnicos y bombas molotov en marchas.
BERMEJO PURGARÁ CONDENA EN ANCÓN 1 POR AFILIACIÓN A SENDERO LUMINOSO INVITADO: GASTÓN RODRÍGUEZ.
Jorge Montoya sostiene que el juicio contra Guillermo Bermejo, sentenciado por terrorismo, es justo.
Congresista Roberto Sánchez defiende a Guillermo Bermejo, sentenciado por terrorismo.
15 AÑOS DE CÁRCEL PARA BERMEJO POR T3RROR1STA Y PROPUESTAS DE BUTTERS INVITADO: PHILLIP BUTTERS.
Víctor Cutipa responde a advertencia de censura por sesión descentralizada de Energía y Minas.
FISCALÍA ABRE PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO CONTRA DOMINGO PÉREZ INVITADO: LUIS PACHECO MANDUJANO.
Alejandro Muñante respalda la decisión de la JNJ de mantener suspendida a Delia Espinoza.
José Williams respaldó medidas de premier Ernesto Álvarez contra la extorsión.
Héctor Ventura respalda decisión de la ANC sobre proceso disciplinario a José Domingo Pérez.
Además hoy día 28 de Octubre en el calendario del Perú.
