GRABADO el 27-10-2025

¡ ASESOR LE CORTA LAS UÑAS A CONGRESISTA !

Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, condena a Lucinda Vázquez por imágenes donde su asesor le corta las uñas.



Jorge Montoya apoya proyecto de ley que penaliza uso de pirotécnicos y bombas molotov en protestas.

Fernando Rospigliosi apoya ley que sanciona uso de pirotécnicos y bombas molotov en marchas.

BERMEJO PURGARÁ CONDENA EN ANCÓN 1 POR AFILIACIÓN A SENDERO LUMINOSO INVITADO: GASTÓN RODRÍGUEZ.

Jorge Montoya sostiene que el juicio contra Guillermo Bermejo, sentenciado por terrorismo, es justo.

Congresista Roberto Sánchez defiende a Guillermo Bermejo, sentenciado por terrorismo.

15 AÑOS DE CÁRCEL PARA BERMEJO POR T3RROR1STA Y PROPUESTAS DE BUTTERS INVITADO: PHILLIP BUTTERS.

Víctor Cutipa responde a advertencia de censura por sesión descentralizada de Energía y Minas.

FISCALÍA ABRE PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO CONTRA DOMINGO PÉREZ INVITADO: LUIS PACHECO MANDUJANO.

Alejandro Muñante respalda la decisión de la JNJ de mantener suspendida a Delia Espinoza.

José Williams respaldó medidas de premier Ernesto Álvarez contra la extorsión.

Héctor Ventura respalda decisión de la ANC sobre proceso disciplinario a José Domingo Pérez.

Además hoy día 28 de Octubre en el calendario del Perú.

