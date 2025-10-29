¡PIE DE MONTE ! La nueva cafetería en Ica
En Pie de Monte, el nuevo rincón cafetero de Ica, cada bocado cuenta una historia .
¿El protagonista? El sándwich de Prosciutto con jamón serrano, bocconcini, arúgula, tomate y aceite de oliva. Simple, pero imparable.
Ven por un café, quédate por el sabor.
