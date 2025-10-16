GRABADO el 16-10-2025

Congreso analiza medidas de seguridad en el transporte Edición Mediodía Noticias Perú

El Congreso de la República realizó una mesa de trabajo centrada en la seguridad ciudadana en el transporte. Autoridades del Poder Judicial, Interior y representantes del sector coincidieron en que la falta de presupuesto limita la implementación de unidades de flagrancia y el fortalecimiento de la Policía Nacional. Se acordó impulsar acciones conjuntas para mejorar la protección de los transportistas y usuarios.



ANMediodía EdiciónMediodía, Noticias Perú



Desde América Noticias

Además hoy día 18 de Octubre en el calendario del Perú.

