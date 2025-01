El ministro del Interior, Juan José Santivañes, volvió a minimizar las cifras de inseguridad ciudadana que enfrenta el país durante una conferencia de prensa en la Presidencia del Consejo de Ministros.



Santivañes respondió a las críticas a su gestión, cuestionando a quienes lo acusan de no trabajar. "Que no se diga que no se trabaja o que no hay un plan; lo que sucede es que no lo conocen porque no se han preocupado por informarse", expresó.



El titular del Interior se mostró optimista respecto a los avances en la lucha contra la delincuencia, y comparó la situación de Perú con la de otros países, asegurando que las cifras de homicidios en naciones como México y Colombia son mucho peores. "Para que tengan una idea, en México mueren 100 personas al día y en Colombia, en 2024, fueron 13,000 muertes", afirmó.

