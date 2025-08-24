GRABADO el 24-08-2025

VMT: Presuntos barristas lazan bombarda en estación del Metro de Lima y trabajador resulta herido

A solo minutos de disputarse otro superclásico del fútbol peruano entre los clubes de Universitario de Deportes y Alianza Lima, la violencia vuelve a opacar la fiesta deportiva por parte de presuntos barristas.



En el distrito de Surquillo, testigos captaron imágenes de una presunta pelea entre barristas de la U y Alianza Lima en la avenida Angamos, donde se enfrentaron con pedretas, bombardas y hasta con machetes.



El pánico se desató cuando estos supuestos hinchas enfrentándose con armas de fuego y machetes en plena vía pública.



HINCHAS DEL TERROR



De igual forma en el distrito de Villa María del Triunfo, otros presuntos hinchas de los equipos que hoy disputan el Superclásico del Fútbol Peruano lanzaron una lazan bombarda en la estación del Metro de Lima dejando un trabajador resulta herido



Cabe señalar que, a la magnitud de los violentos hechos en torno al clásico, hasta el cierre de esta nota no se han reportado más heridos ni víctimas mortales.





