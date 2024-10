El excongresista Héctor Becerril, quien fue un miembro destacado de Fuerza Popular por 14 años, ha decidido cambiar de rumbo político y afiliarse a Alianza para el Progreso (APP), el partido liderado por César Acuña.



¿CON INTENCIONES DE POSTULAR EN EL 2026



Según información de El Comercio, Becerril presentó su renuncia a la agrupación naranja el pasado 5 de julio, y apenas seis días después formalizó su afiliación a APP, un día antes del cierre de inscripciones para aquellos interesados en participar en las elecciones generales de 2026.



Luis Valdez, secretario general de APP, aclaró que la incorporación del exfujimorista no fue producto de una invitación del partido. Además, Valdez descartó que la afiliación garantice una candidatura para el exlegislador en los próximos comicios.



“No está dentro de los planes para asumir una candidatura. Como simpatizante nuevo, intentará ganarse un espacio, lo que no significa que lo pueda conseguir. En Lambayeque, APP tiene bases consolidadas, por lo que será complicado para él asumir o lograr un liderazgo”, comentó el vocero a El Comercio.



Hasta el momento, Héctor Becerril Rodríguez no ha emitido declaraciones sobre su cambio de partido o sus expectativas dentro de APP.

