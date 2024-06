La congresista Patricia Chirinos sorprendió al difundir un video en el que mostraría su simpatía por la bancada Fuerza Popular. En las imágenes se observa a la parlamentaria vestida de naranja, con el fondo de la canción El ritmo del chino.



Hoy me he vestido de naranja, ¿Me queda bien o no, se le oye decir a la legisladora de Avanza País, cuyo video sería parte de una estrategia política con miras a las próximas elecciones para la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso.



Son movidas políticas propias de este 25 de julio para elegir una nueva Mesa Directiva. Esperemos simplemente que el Congreso pueda elegir a los mejores representantes, sostuvo Susel Paredes de Juntos por el Perú-Cambio Democrático.



GUARDAN SILENCIO



Por su parte, desde la bancada de Fuerza Popular han decidido guardar silencio al igual que la congresista Patricia Chirinos, quien no ha confirmado de manera oficial ser el la nueva integrante de la agrupación fujimorista.

