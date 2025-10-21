GRABADO el 21-10-2025

¡La inteligencia artificial no puede sustituir a los periodistas!

El director del diario ABC.es, Julián Quirós, afirmó que la IA sí representa una herramienta poderosa que debe ser usada con transparencia y responsabilidad.



En declaraciones a Andina, durante el X CILE, Quirós explicó que la IA puede automatizar transcripciones, etiquetar noticias y fortalecer la confianza del público en los medios.









Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe

Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video

Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline







Síguenos en redes sociales:



Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/

X https://x.com/agenciaandina

Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

TikTok https://www.tiktok.com/agenciaandina

Soundcloud https://soundcloud.com/agenciaandina

Spotify https://open.spotify.com/show/5HOMqn6XV6jWSDrDOTiiST

Desde Agencia de Noticias Andina

Operativo del INPE contra la criminalidad en el penal de Lurigancho.

Las 5 del día: Gabinete Ministerial se presenta hoy ante el Congreso.

Embajada de Francia y su programa de voluntariado.

Embajada de Francia y su programa de voluntariado.

El Peruano Bicentenario: Conmemoración por los 200 años de su fundación.

Normas legales: MEF autoriza transferencia de más de 62 millones de soles a gobiernos regionales.

Opinan alcaldes: Declaratoria de emergencia por 30 días.

El presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, saludó al Diario El Peruano por sus 200 años.

Lima y Callao en estado de emergencia por 30 días.

200 anos de historia: el legado de El Peruano.

Ceremonia por el Bicentenario de El Peruano : La previa.

Oswaldo Cachito Ramírez saluda al diario El Peruano por sus 200 años .

¡La inteligencia artificial no puede sustituir a los periodistas!.

Entrevista al primer astronauta sueco Christer Fuglesang..

CORPAC: Aeropuertos del Perú fortalecerán su infraestructura y renovarán equipos hacia 2032.

Además hoy día 23 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Agencia de Noticias Andina

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.