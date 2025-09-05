GRABADO el 05-09-2025

Consettur ya no seguirá operando la ruta hacia Machu Picchu

En Machu Picchu se vive un clima de incertidumbre tras la culminación del contrato de concesión de transporte que estaba a cargo de la empresa Concettur, finalizado el jueves 4 de septiembre. La ruta Hiram Bingham, que conecta Machu Picchu Pueblo con la ciudadela inca, aún no cuenta con una nueva empresa oficialmente adjudicada mediante licitación.

La municipalidad provincial de Urubamba informó que el proceso de licitación no pudo concretarse, lo que ha generado preocupación entre gremios turísticos y visitantes. Ante esta situación, el alcalde anunció la contratación directa de la empresa Inversiones San Antonio de Torontoy, que a partir de hoy viernes 5 de septiembre asumirá la administración del servicio con una flota de 18 buses.

El burgomaestre explicó que se han enviado los documentos correspondientes al Ministerio de Transportes, PeruRail y al Sernanp para las autorizaciones respectivas. Mientras tanto, efectivos policiales fueron desplegados en Machu Picchu Pueblo para garantizar la seguridad de los visitantes nacionales y extranjeros.

TRASLADO DE TURISTAS OCURRE CON NORMALIDAD

Según los primeros reportes, los turistas no han registrado inconvenientes en su traslado a la ciudadela inca y aún utilizan los buses de Concettur de manera transitoria, mientras se concreta la plena operación de la nueva concesionaria en la ruta hacia la llacta de Machu Picchu.


Ingresa a http://ptv.pe/452766 para más información

Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 05/09/2025

Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Incertidumbre por finalización de concesión de transporte a Machu Picchu shorts.

Imágenes del objeto interestelar 3I/ATLAS shorts.

Nefertiti láser: el secreto para rejuvenecer cuello y manos.

MEF anuncia que observará ley si Congreso aprueba octavo retiro de AFP.

Mario Vizcarra no descarta postular a un cargo político en las elecciones de 2026.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO VIERNES 5 DE SETIEMBRE DEL 2025.

Daniel Urresti busca acogerse a la ley de amnistía para anular su condena de 12 años.

Consettur ya no seguirá operando la ruta hacia Machu Picchu.

Atacan a balazos mercado en San Juna de Miraflores.

Tumbes: redoblan seguridad en frontera ante incremento de casos criminales en el país.

Roberto Sánchez anuncia que Betssy Chávez podría ser su asesora en el Congreso.

Ministro del Interior será interpelado por el Congreso.

César Acuña exige declarar estado de sitio Trujillo tras nuevo atentado con explosivos.

San Miguel: Asesinan a jalador de transporte a plena luz del día.

Trujillo: así quedaron las viviendas tras atentado con dinamita.

Además hoy día 05 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

24 Horas

video

Incertidumbre por finalización de concesión de transporte a Machu Picchu shorts

video

Imágenes del objeto interestelar 3I/ATLAS shorts

video

Nefertiti láser: el secreto para rejuvenecer cuello y manos

video

MEF anuncia que observará ley si Congreso aprueba octavo retiro de AFP

video

Mario Vizcarra no descarta postular a un cargo político en las elecciones de 2026

video

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO VIERNES 5 DE SETIEMBRE DEL 2025

video

Daniel Urresti busca acogerse a la ley de amnistía para anular su condena de 12 años

video

Consettur ya no seguirá operando la ruta hacia Machu Picchu

video

Atacan a balazos mercado en San Juna de Miraflores

video

Tumbes: redoblan seguridad en frontera ante incremento de casos criminales en el país

video

Roberto Sánchez anuncia que Betssy Chávez podría ser su asesora en el Congreso

video

Ministro del Interior será interpelado por el Congreso

video

César Acuña exige declarar estado de sitio Trujillo tras nuevo atentado con explosivos

video

San Miguel: Asesinan a jalador de transporte a plena luz del día

video

Trujillo: así quedaron las viviendas tras atentado con dinamita

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Aniversario de fundación de la ciudad de Chachapoyas

Aniversario de fundación de la ciudad de Chachapoyas

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Día de los Ajíes Peruanos

Día de los Ajíes Peruanos

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Día Internacional de la Mujer Indígena

Día Internacional de la Mujer Indígena

Nacimiento de la cantante criolla Delia Vallejos

Nacimiento de la cantante criolla Delia Vallejos

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 05 de setiembre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo