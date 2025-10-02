GRABADO el 02-10-2025

Hombre entregó a su amigo por 30 mil soles para que lo maten: "Pido perdón a la familia"

Un hombre identificado como William Toca Silva fue obligado a caminar por las calles de Huamachuco portando un cartel en el que reconocía haber traicionado a su mejor amigo por dinero. Las rondas campesinas lo retuvieron y, tras un interrogatorio, el sujeto confesó que entregó a Junior Vázquez Romero a un grupo de delincuentes a cambio de 30 000 soles.



De acuerdo con su propio testimonio, Toca relató que fue presionado por desconocidos que lo amenazaron con atentar contra su vida y la de su familia si no colaboraba. La primera vez me vinieron a hablar, pero la segunda ya fue con insultos y amenazas directas, aseguró. Finalmente, aceptó guiar a la víctima hasta el punto acordado, donde los criminales lo interceptaron.



La confesión y el hallazgo del cuerpo



El detenido reconoció que sacó a su amigo de su vivienda y lo entregó en la tranquera, lugar en el que fue capturado por sus agresores. Posteriormente, el cadáver de Junior Vázquez, de 29 años, fue hallado en Calemar, en circunstancias que aún están siendo investigadas. Los familiares de la víctima, entre lágrimas, denunciaron la crueldad con la que fue encontrado el cuerpo.



Tras la confesión pública, las rondas campesinas aplicaron un castigo ejemplar a William Toca y luego lo entregaron a la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, la indignación creció en la comunidad, donde parientes y amigos de Vázquez exigieron que no se permita su liberación y que enfrente a la justicia por su participación en el crimen.





