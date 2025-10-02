24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PARO DE TRANSPORTES JUEVES 2 DE OCTUBRE DEL 2025
Hombre entregó a su amigo por 30 mil soles para que lo maten: "Pido perdón a la familia".
Ministro Sandoval arremete contra la "Generación Z": "Para mí es la Degeneración Z".
Rutas de Lima entra en quiebra: López Aliaga celebra, pero advierten riesgos para el Estado.
Ordenan pago de pensión vitalicia a Pedro Castillo.
Paro de transportistas: Miguel Palomino denuncia que fue impedido de ingresar al Congreso.
Escándalo en Cusco: presunto feminicida escapa de comisaría.
Juan Manuel Cavero Solano: ¿Quién es el nuevo ministro de Justicia?.
Paro de Transportistas: Poca presencia de buses en Lima Norte.
Juan José Santiváñez postularía al Congreso con Alianza Para el Progreso.
Asesinos irían a cadena perpetua gracias a nueva ley.
Paro de transportistas: Bloquean la Panamericana Sur y luego retoman servicio.
Policía impide ingreso de 20 buses al centro de Lima durante paro de transportistas.
Transportistas de Lima y Callao exigen seguridad en las calles (2/2).
