Hombre entregó a su amigo por 30 mil soles para que lo maten: "Pido perdón a la familia".

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PARO DE TRANSPORTES JUEVES 2 DE OCTUBRE DEL 2025.

Ministro Sandoval arremete contra la "Generación Z": "Para mí es la Degeneración Z".

Rutas de Lima entra en quiebra: López Aliaga celebra, pero advierten riesgos para el Estado.

Ordenan pago de pensión vitalicia a Pedro Castillo.

Paro de transportistas: Miguel Palomino denuncia que fue impedido de ingresar al Congreso.

Escándalo en Cusco: presunto feminicida escapa de comisaría.

Juan Manuel Cavero Solano: ¿Quién es el nuevo ministro de Justicia?.

Paro de Transportistas: Poca presencia de buses en Lima Norte.

Juan José Santiváñez postularía al Congreso con Alianza Para el Progreso.

Asesinos irían a cadena perpetua gracias a nueva ley.

Paro de transportistas: Bloquean la Panamericana Sur y luego retoman servicio.

Policía impide ingreso de 20 buses al centro de Lima durante paro de transportistas.

Transportistas de Lima y Callao exigen seguridad en las calles (2/2).

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Fundación de la Real Academia Española de la Lengua

Fundación de la Real Academia Española de la Lengua

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Reunificación de Alemania

Reunificación de Alemania

Expo Amazónica

Expo Amazónica

