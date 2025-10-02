GRABADO el 02-10-2025

Transportistas de Lima y Callao exigen seguridad en las calles (2/2)

Transportistas de Lima y Callao acatan un paro de 24 horas en rechazo a las extorsiones que golpean al sector. Con frases como papá, quiero volver a casa, choferes de la empresa Translima realizaron una caravana de protesta con sus unidades vacías, recorriendo la ruta desde Villa María del Triunfo hasta Miraflores y viceversa.

Según denuncian, la empresa Translima ha sido víctima de dos ataques en los últimos meses, cuando extorsionadores dispararon contra sus vehículos luego de que varios conductores se negaran a pagar cupos.

Ante las amenazas, finalmente cedieron y ahora están entregando pagos diarios a los delincuentes. Uno de los choferes denunció que pagan 10 soles por unidad, con un total de 60 vehículos. Pero ahora estamos tranquilos porque estamos pagando, afirmó.

Debido a la ola de extorsiones, esta empresa de transporte ha adoptado una drástica medida: desde las 7 de la noche, los buses ya no recogen pasajeros, completando su recorrido con las puertas cerradas hasta llegar a Villa María del Triunfo.

CIENTOS DE TRANSPORTISTAS EXIGEN SEGURIDAD EN LIMA Y CALLAO

Al igual que Translima, cientos de choferes de distintas compañías de transporte público en Lima y Callao participaron en la paralización, exigiendo al Gobierno medidas urgentes para frenar la criminalidad. La protesta afectó a miles de usuarios en diferentes puntos de la capital, donde la falta de buses generó un fuerte caos vehicular.


Ingresa a http://ptv.pe/455148 para más información

Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 02/10/2025

Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PARO DE TRANSPORTES JUEVES 2 DE OCTUBRE DEL 2025.

Hombre entregó a su amigo por 30 mil soles para que lo maten: "Pido perdón a la familia".

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PARO DE TRANSPORTES JUEVES 2 DE OCTUBRE DEL 2025.

Ministro Sandoval arremete contra la "Generación Z": "Para mí es la Degeneración Z".

Rutas de Lima entra en quiebra: López Aliaga celebra, pero advierten riesgos para el Estado.

Ordenan pago de pensión vitalicia a Pedro Castillo.

Paro de transportistas: Miguel Palomino denuncia que fue impedido de ingresar al Congreso.

Escándalo en Cusco: presunto feminicida escapa de comisaría.

Juan Manuel Cavero Solano: ¿Quién es el nuevo ministro de Justicia?.

Paro de Transportistas: Poca presencia de buses en Lima Norte.

Juan José Santiváñez postularía al Congreso con Alianza Para el Progreso.

Asesinos irían a cadena perpetua gracias a nueva ley.

Paro de transportistas: Bloquean la Panamericana Sur y luego retoman servicio.

Policía impide ingreso de 20 buses al centro de Lima durante paro de transportistas.

Transportistas de Lima y Callao exigen seguridad en las calles (2/2).

Además hoy día 03 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

24 Horas

video

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PARO DE TRANSPORTES JUEVES 2 DE OCTUBRE DEL 2025

video

Hombre entregó a su amigo por 30 mil soles para que lo maten: "Pido perdón a la familia"

video

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PARO DE TRANSPORTES JUEVES 2 DE OCTUBRE DEL 2025

video

Ministro Sandoval arremete contra la "Generación Z": "Para mí es la Degeneración Z"

video

Rutas de Lima entra en quiebra: López Aliaga celebra, pero advierten riesgos para el Estado

video

Ordenan pago de pensión vitalicia a Pedro Castillo

video

Paro de transportistas: Miguel Palomino denuncia que fue impedido de ingresar al Congreso

video

Escándalo en Cusco: presunto feminicida escapa de comisaría

video

Juan Manuel Cavero Solano: ¿Quién es el nuevo ministro de Justicia?

video

Paro de Transportistas: Poca presencia de buses en Lima Norte

video

Juan José Santiváñez postularía al Congreso con Alianza Para el Progreso

video

Asesinos irían a cadena perpetua gracias a nueva ley

video

Paro de transportistas: Bloquean la Panamericana Sur y luego retoman servicio

video

Policía impide ingreso de 20 buses al centro de Lima durante paro de transportistas

video

Transportistas de Lima y Callao exigen seguridad en las calles (2/2)

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

Carrera Internacional de Balsas por el Río Amazonas

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Fundación de la Real Academia Española de la Lengua

Fundación de la Real Academia Española de la Lengua

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Reunificación de Alemania

Reunificación de Alemania

Expo Amazónica

Expo Amazónica

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es viernes, 03 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.47
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo