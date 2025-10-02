GRABADO el 02-10-2025

Transportistas de Lima y Callao exigen seguridad en las calles (2/2)

Transportistas de Lima y Callao acatan un paro de 24 horas en rechazo a las extorsiones que golpean al sector. Con frases como papá, quiero volver a casa, choferes de la empresa Translima realizaron una caravana de protesta con sus unidades vacías, recorriendo la ruta desde Villa María del Triunfo hasta Miraflores y viceversa.



Según denuncian, la empresa Translima ha sido víctima de dos ataques en los últimos meses, cuando extorsionadores dispararon contra sus vehículos luego de que varios conductores se negaran a pagar cupos.



Ante las amenazas, finalmente cedieron y ahora están entregando pagos diarios a los delincuentes. Uno de los choferes denunció que pagan 10 soles por unidad, con un total de 60 vehículos. Pero ahora estamos tranquilos porque estamos pagando, afirmó.



Debido a la ola de extorsiones, esta empresa de transporte ha adoptado una drástica medida: desde las 7 de la noche, los buses ya no recogen pasajeros, completando su recorrido con las puertas cerradas hasta llegar a Villa María del Triunfo.



CIENTOS DE TRANSPORTISTAS EXIGEN SEGURIDAD EN LIMA Y CALLAO



Al igual que Translima, cientos de choferes de distintas compañías de transporte público en Lima y Callao participaron en la paralización, exigiendo al Gobierno medidas urgentes para frenar la criminalidad. La protesta afectó a miles de usuarios en diferentes puntos de la capital, donde la falta de buses generó un fuerte caos vehicular.





