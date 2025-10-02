GRABADO el 02-10-2025

Ministro Sandoval arremete contra la "Generación Z": "Para mí es la Degeneración Z"

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, se pronunció sobre las últimas marchas realizada por la denominada "Generación Z", en contra del gobierno de Dina Boluarte y el desborde de la inseguridad ciudadana.



En entrevista para RPP Noticias, el titular del MTC tuvo duros calificativos para los jóvenes que participaron de las recientes movilizaciones, cuestionando los daños generados a los espacios públicos durante sus manifestaciones.



"Para mí es la Degeneración Z, ¿Han visto cómo han dejado la plaza San Martín?, ¿Han visto lo que han hecho el desastre y cómo han destruido la propiedad pública y privada en Abancay?", manifestó.



DERECHO CONSTITUCIONAL



En ese sentido, Sandoval Pozo recordó que la protesta es un derecho que se encuentra amparado en la Constitución Política, siempre y cuando se desarrolle de forma pacífica y sin daños en infraestructuras.





