GRABADO el 10-08-2025

Brasil: Palmeiras sufre ataque con bombas en su centro de entrenamiento El Comercio

El Palmeiras, uno de los clubes más importantes de Brasil, denunció que su centro de entrenamiento fue atacado durante la madrugada con bombas y petardos. El hecho ocurrió en São Paulo y generó preocupación por la seguridad de jugadores y cuerpo técnico. Según el comunicado oficial, varios artefactos fueron lanzados contra las instalaciones, provocando una fuerte explosión que despertó a vecinos y activó protocolos de emergencia.



