GRABADO el 14-08-2025

Topógrafos colombianos siguen detenidos en Santa Rosa Edición Mediodía Noticias Perú

Dos ciudadanos colombianos fueron detenidos en Santa Rosa, Loreto, mientras realizaban trabajos de demarcación sin autorización en territorio peruano. Son investigados por presunto atentado contra la integridad nacional. La situación generó una reacción del presidente colombiano y una respuesta patriótica de los pobladores locales, quienes reafirmaron la soberanía peruana en la zona fronteriza.



