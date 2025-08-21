GRABADO el 21-08-2025

"No podemos exigir a todos que paren", indicó Miguel Ángel Palomino, presidente de la CNTC

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Confederación Nacional de Transportistas y Conductores, Miguel Ángel Palomino, se refirió a la situación del paro convocado para hoy en Lima y Callao y manifestó que no pueden "obligar" a todos los sectores a dejar de trabajar.

Noticias del Perú y actualidad, política.



Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:



Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias

Instagram https://www.instagram.com/exitosape/

TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias

X (Twitter) https://x.com/exitosape

Web http://exitosanoticias.pe/

WhatsApp: 940 800 800



Exitosa Perú

"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"

http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube

¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!



Corporación Universal



ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 21/08/25.

Presidente de Anitra: "Es lamentable que empresas hayan decidido no parar".

Perú debe cancelar reunión con Colombia si continúan desconociendo soberanía, señala excanciller.

"Los delincuentes nos están ganando la guerra, nos retiramos de la pelea o aceptamos sus reglas".

"Los delincuentes nos están ganando la guerra, nos retiramos de la pelea o aceptamos sus reglas".

Gobierno prorroga emergencia en Trujillo y crea comisión para revisar Provías.

Gobierno enviará al Congreso aportes recogidos en mesa técnica sobre formalización minera.

Capturan a dos integrantes de la banda criminal Los Malditos de Alto Trujillo en La Libertad.

Congreso usará slogan "más cerca del Perú" para el periodo anual de sesiones 2025-2026.

Luis Aragón rechaza propuesta de elevar sueldo de diputados y senadores.

Luis Aragón rechaza propuesta de elevar sueldo de diputados y senadores.

"No podemos exigir a todos que paren", indicó Miguel Ángel Palomino, presidente de la CNTC.

Transporte público opera con normalidad pese al paro, pero ciudadanos piden más seguridad.

Paro de Transportistas: Pasajeros denuncian alza de pasajes en Ventanilla.

MTC: "No solo están preocupados por la falta de seguridad, también por la escasez de conductores".

Además hoy día 21 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Exitosa Noticias

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.