GRABADO el 22-08-2025

Accidente en Panamericana Sur: Rutas de Lima no responde a emergencias, advierte Tito Alvites

El conductor de 'La Hora del Volante', Tito Alvites, criticó a Rutas de Lima por su falta capacidad para responder ante el accidente registrado en la Panamericana Sur y señaló que debería tener una grúa para mover el camión que paralizó el tránsito vehicular.

Noticias del Perú y actualidad, política.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fundación de la Federación Peruana de Fútbol

Fundación de la Federación Peruana de Fútbol

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición

Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Semana del Paciente Reumático

Semana del Paciente Reumático

Formación de la Confederación Perú-Boliviana

Formación de la Confederación Perú-Boliviana

